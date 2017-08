. La mattinata di oggi è trascorsa al Training Center di Vinovo per gli uomini di Massimiliano Allegri, tornati ad allenarsi per preparare al meglio la sfida."Nel pomeriggio, spazio al #MatuidiDay: il centrocampista francese sarà presentato in conferenza stampa alle ore 16.00 nella sala conferenze dell'Allianz Stadium (live streaming su Facebook; su Juventus.com e su Juventus TV, canale 212 di Sky), prima di visitare lo Juventus Museum ed incontrare i tifosi allo Juventus Store, dove il nuovo centrocampista bianconero sarà a disposizione per gli autografi ai primi 35 che acquisteranno una maglia personalizzata col proprio nome o con quello di Matuidi".