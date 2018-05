Alessandro Florenzi e la Roma ancora non hanno trovato l'accordo per rinnovare l'accordo contrattuale in scadenza a giugno 2019. Dietro a tali titubanze - si legge su La Repubblica - pare vi sia la Juventus , che può vantare buoni rapporti con l'agente del giocatore, Alessandro Lucci . Viaggiano invece in senso inverso, rispetto alla possibilità di cessione, le parole del ds giallorosso Monchi che ha esplicitato di recente il suo auspicio di continuare a vedere l'esterno in maglia giallorossa.