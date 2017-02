La Juve di oggi domina in Italia e sogna in Europa. Eppure, con la cessione di Hernanes arriva definitivamente un bilancio in assoluto attivo per quel che riguarda il mercato puro e la costruzione della squadra che punta a entrare nella leggenda: chiuso con un +2.7 il mercato estivo, quello invernale vede la Juve arrivare ad un +4.7 per quel che riguarda ovviamente solo questa stagione. Così, il flop tecnico Hernanes diventa un capolavoro a bilancio.