Missione compiuta per la Juventus, che accede ai quarti di finale di Champions League e rimane in corsa su tre fronti. Un privilegio che, tra le grandi squadre europee, i bianconeri condividono con Bayern Monaco e Barcellona, tutte protagoniste nelle quote speciali dei bookmaker sulla caccia al triplete di trofei. Sul tabellone Snai la Juventus è quella con il compito più duro, a 12,00: il cammino è in discesa in campionato, dove la quota è a 1,06, per la Coppa Italia l’offerta è a 1,60, mentre la Champions sarebbe un traguardo a 7,00. Più agevole il compito del Bayern, il cui “treble” si gioca a 6,00, per il Barcellona si sale a 11,00