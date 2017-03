Ci sono soltanto 19 punti tra la Juventus ed il sesto scudetto consecutivo, quello della leggenda. Il calendario dei bianconeri non è tra i più abbordabili anche perché ma squadra di Max Allegri deve ancora affrontare Napoli, Atalanta e Roma in trasferta, non proprio il piatto forte dei bianconeri in questa stagione. Come ricorda ilbianconero.com, però, la Juventus potrebbe aver già vinto lo scudetto nel giorno dello scontro diretto dell'Olimpico. Nel caso in cui la Juve vincesse tutte le partite che restano da giocare ad Aprile (comprese quelle complicatissime contro Napoli e Atalanta), i bianconeri si potrebbero aritmeticamente laureare campioni d'Italia il 7 Maggio, giorno del derby contro il Torino. Difficile, ma non impossibile, la Juve sogna di festeggiare lo scudetto nel giorno del derby