Un grande centrocampo per la prossima stagione. La Juventus ha deciso, in estate arriverà almeno un 'Higuain a centrocampo", un giocatore in grado di far fare il salto di qualità. Uno o forse due, così dicono gli indizi. Uno di muscoli come Tolisso, per il quale c'è un appuntamento a fine stagione con il Lione e uno di grandissima qualità, come Verratti.



PIANO - L'azzurro ex Pescara è il grande obiettivo, la Juve è al lavoro per strapparlo al Paris Saint-Germain. A margine dell'arrivo di Orsolini ha parlato con il suo agente, Donato Di Campli (lo stesso dell'esterno prelevato dall'Ascoli), al quale Marotta ha ammesso senza troppi giri di parola che un tentativo verrà fatto. Verratti medita di lasciare Parigi dopo 5 stagioni, gli ostacoli ora sono lo sceicco Al Khelaifi, che non vuole cederlo, e la valutazione, almeno 80 milioni di euro. La Juve lo sa ma non è spaventata. L'arrivo di Higuain è la conferma che la crescita del club sul piano finanziario autorizza investimenti fino a pochi anni fa inimmaginabili.