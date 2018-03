Appena qualche settimana fa, Massimo Cellino aveva dichiarato incedibile il gioiello più puro del suo Brescia nonostante le difficoltà economiche del club: “E' come avere un bar e vendere il frigo, con la birra calda fallisci comunque...”. Ma al di là dei buoni propositi o delle casse più o meno vuote del Brescia, il talento puro di Stefano Tonali sembra già pronto a spiccare il volo verso altri più dorati lidi. È lui forse la principale rivelazione di questo campionato di serie B, attirando l'attenzione di tutti i principali club italiani. Con la Juve in prima linea.

SOTTO STRETTA OSSERVAZIONE – Seguito già da quando spiegava calcio nel settore giovanile, la facilità con cui sta gestendo l'impatto con il calcio dei grandi ha stregato la rete di osservatori bianconera. Che non a caso sta intensificando la presenza alle partite del Brescia, relazione positiva dopo relazione postivia. Che sia o meno il “nuovo Pirlo”, quel che c'è di vero è che Tonali è diventato ben presto un nuovo obiettivo di mercato della Juve. Contatti già avviati con l'entourage del giocatore, che pure ha ricevuto quantomeno un sondaggio praticamente da mezza serie A e non solo. Ci sarà poi da convincere il Brescia, che in vista della prossima stagione non potrà fare altro che fiutare l'affare e vendere al miglior offerente. Presto Marotta e Paratici effettueranno la propria mossa, non folle ma concreta, come sempre. Con la decisione di chi è pronto a effettuare un investimento importante per un giovane che merita qualcosa in più di una scommessa.



@NicolaBalice