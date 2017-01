Rincon non basta, la Juventus è a caccia di un altro centrocampista per completare il reparto. Il 'tradimento' di Witsel, che ha preferito trasferirsi in Cina, ha complicato i piani dei bianconeri ora a caccia di 'piani B' e uno dei nomi sul taccuino di Marotta e Paratici è quello di Luiz Gustavo, classe '87 del Wolfsburg che agisce da mediano davanti alal difesa ma all'occorrenza può ricoprire il ruolo di mezzala. Proprio dal brasiliano, il cui contratto scadrà nel 2018, ha aperto alla possibilità di lasciare la Germania a gennaio: "Ad ogni sessione di mercato ci sono voci e speculazioni - ha detto a Kicker - Se dovesse presentarsi un'offerta che vada bene ad entrambe le parti ne parleremo, ma per ora non so nulla".



Strappare Luiz Gustavo al Wolfsburg non è semplice: il club tedesco, nonostante una classifica disastrosa (in piena lotta salvezza), vuole almeno 20 milioni di euro e grazie alla recente cessione di Draxler al PSG non ha particolari difficoltà economiche. La Juve però resta vigile e spia costantemente le mosse delle rivali, su tutte l'Inter: anche i nerazzurri seguono da tempo il brasiliano, ma la forte accelerata sul fronte Gagliardini potrebbe togliere definitivamente la squadra milanese dalla corsa al centrocampista, lasciando campo aperto ai bianconeri.