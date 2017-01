Oggi la Juve torna al lavoro in vista del match di domenica prossima contro l'Inter. I bianconeri si stanno ritrovando in questi minuti a Vinovo prima di iniziare l'allenamento pomeridiano che vedrà Claudio Marchisio allenarsi regolarmente con i suoi compagni. Il centrocampista ha recuperato definitivamente dagli acciacchi fisici delle ultime settimane e si candida per un posto da titolare contro i nerazzurri. Sotto osservazione c'è anche Dani Alves che si è seduto in panchina nelle ultime tre partite e proverà a soffiare il posto a Lichtsteiner or Barzagli.