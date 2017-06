Non solo i big per la caccia alla Champions League. La Juventus continua la sua rincorsa sul mercato anche ai talenti più giovani: si è messo in mostra quest'anno il classe 1999 Mamadou Coulibaly, centrocampista del Pescara con gli occhi addosso di mezza Serie A. Qualità, fisico e tutte le carte in regola per una carriera importante, come sempre pronosticato dal suo agente Di Campli. In queste ore, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la Juventus ha avuto un nuovo incontro col Pescara per sondare il terreno.



SFIDA APERTA - La Juve è in pole position perché si è attivata da mesi su Mamadou, ma non ha ancora affondato definitivamente il colpo. Il discorso infatti si è allargato ad altre pedine, una su tutte quel Simone Andrea Ganz che ha tantissime richieste e che Zeman vorrebbe con sé. Si cerca l'accordo tra club, Coulibaly aspetta e intanto è sondato anche dal Milan. I rossoneri hanno avuto un incontro con l'agente, anche in questo caso l'operazione è ampia con Del Sole e Vido nelle richieste del Pescara (anche l'Atalanta vuole il baby centravanti di proprietà rossonera). Coulibaly, la corsa è aperta. E la Juve preme...