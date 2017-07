L'addio di Bonucci è stato il tema principale del mercato della Juventus negli ultimi giorni; i tifosi sono rimasti scottati dalla decisione del difensore della Nazionale, che ha spiazzato tutti scegliendo in prima persona di trasferirsi ai rivali del Milan. Marotta e Paratici, però, non si sono lasciati distrarre dall'addio di Bonucci ed hanno portato avanti una delle trattative più importanti dell'estate: quella relativa a Federico Bernardeschi.



OK STURARO - Come anticipato da Calciomercato.com nella giornata di ieri, il profilo di Stefano Sturaro può essere quello giusto per sbloccare la trattativa tra Juventus e Fiorentina. Il centrocampista italiano è stato proposto come contropartita ai viola, che hanno espresso parere positivo riguardo un inserimento dell'ex Genoa nella trattativa. Affare che è quindi sul punto di sbloccarsi, con la Juve che ha fretta di chiudere.



ENTRO GIOVEDI' - I bianconeri, infatti, vogliono che Bernardeschia sia a disposizione di Massimiliano Allegri per la tourneé americana che partirà giovedì. L'idea, quindi, è quella di chiudere l'affare al più presto per permettere al 10 viola di lavorare con il resto dei compagni già da questa settimana. La Juve spinge e Bernardeschi pure: ancora pochi giorni, poi finalmente potrebbero abbracciarsi dopo mesi di corteggiamento.