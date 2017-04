Patrik Schick sta facendo impazzire le big di Serie A con Inter e Juventus che hanno già manifestato il proprio interesse per il giocatore della Samp. L'attaccante ceco ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro e stando a quanto riporta Primocanale i bianconeri vorrebbero acquistare il giocatore già in estate lasciandolo però in prestito a Genova fino al 2018. La Juventus sarebbe pronta a pagare la clausola per l'acquisto del giocatore.