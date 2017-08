Appena si è conclusa, almeno per il momento, la delicata quanto controversa situazione legata al trasferimento di Schick alla Juve, il club bianconero ha immediatamente trovato una soluzione interna: il ruolo di attaccante di complemento, aspettando Marko Pjaca, sarebbe stato di Moise Kean. Questa l'intenzione della Juve, una volta archiviata definitivamente la questione legata al primo contratto da professionista del centravanti classe 2000, trattenere ancora Kean a Torino rimane la cosa migliore da fare secondo Marotta e Paratici: almeno fino a gennaio, con la ferma convinzione che sia ancora prematuro lasciarlo andare lontano da un ambiente che lo conosce e sa come gestirlo, con così tante insidie da dover gestire per un ragazzo sempre più pronto nel rettangolo di gioco ma non ritenuto ancora solido abbastanza per evitare di bruciarsi appresso a facili entusiasmi o alle prime difficoltà. Meglio in sostanza qualche presenza in meno ma all'interno di un percorso di crescita nella rosa della squadra sei volte campione d'Italia, sotto l'ala di uno come Max Allegri pronto a farlo crescere e ad utilizzarlo nel migliore dei modi.

RAIOLA DICE NO – Non è d'accordo però Mino Raiola, che al contrario spinge per un immediato salto in un contesto dove poter giocare con continuità. Alla proposta della Juve di restare ancora alla corte di Allegri, Raiola risponde insistendo per un prestito possibilmente in Olanda: da tempo ci sono lo Zwolle, ma anche l'Ado den Haag ad aspettare a braccia a perte Kean. Divergenza di vedute anche in questo caso. Se proprio prestito dovesse essere, ecco che la Juve vorrebbe una realtà più competitiva dell'Eredivisie, giudicata non allenante quanto il potenziale di Kean avrebbe bisogno: meglio la serie A a questo punto, con Verona e Bologna che ora vedono nel Crotone l'avversario più agguerrito per ottenere il prestito del baby centravanti. Ancora Juve o al massimo Italia dice Marotta, subito via e possibilmente in Olanda la risposta di Raiola. Una discussione che procede da tempo a proposito della gestione del futuro di Kean che aveva rallentato molto più che una questione di cifre o di firme genitoriali (vedi caso di papà Kean) la definizione del tanto sospirato primo contratto. E che ora vede prendere quota una terza via: se il braccio di ferro per portare Kean all'estero da subito dovesse essere vinto da Raiola, ecco che la proposta della Juve si sposterebbe dal semplice prestito ad un più fruttuoso trasferimento a titolo definitivo con diritto di riacquisto per delle cifre da subito importanti e non inferiori a 18-20 milioni di euro con ricompra poco più su. In tal senso si sviluppano i recenti contatti con l'ambizioso Feyenoord di Giovanni Van Bronckhorst fresco campione d'Olanda. Un'ipotesi in questo momento e poco più, il piano A per la Juve rimane quello di lasciare tutto così com'è con Kean ancora a Torino per continuare a crescere senza fretta in un ambiente che sa tutto di lui. Poi, c'è Mino...



@NicolaBalice