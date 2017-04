Come riportato sul proprio profilo twitter la Juventus ha ufficializzato la propria presenza alla Milano Design Week, ribattezzata "FuoriSalone" 2017. La Juventus, in particolare, presenterà l'esposizione al Wallpaper* magazine’s Holy Handmade, nella Mediateca Santa Teresa, in Via della Moscova 28 per potenziare il nuovo logo e il nuovo brand.



La Juventus ha sviluppato il tema del "rivalutare il culto", offrendo, un’innovativa interpretazione del calcio: due palloni in marmo, preziosi manufatti artigianali, due colori, Black and White, naturalmente, e il logo, con la J interamente d’oro incastonata al centro delle due opere.