Non solo i calciatori, il mercato del Torino nella prossima estate potrebbe riguardare anche i dirigenti: la Juventus ha infatti messo nel mirino il Responsabile del Settore giovanile granata Massimo Bava (nella foto a sinistra), il scadenza di contratto con il club di Urbano Cairo.



Da quando è arrivato al Torino, Bava ha saputo ridare lustro allo storico vivaio granata: la Primavera è tornata a vincere uno scudetto, una Supercoppa Italiana e nelle scorse settimane ha alzato al cielo anche la Coppa Italia di categoria. Ma non solo: uno scudetto lo ha vinto anche la Berretti, mentre gli Under 17 quest'anno hanno trionfato al prestigioso Memoria Beppe Viola (il torneo più importante della categoria). In casa Juventus le qualità di Bava non sono passate inosservate e la corte al dirigente è già iniziata.