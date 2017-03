Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in questi giorni la Lazio sta blindando i contratti di alcuni giovanissimi talenti. Il primo nome è Manolo Portanova, centrocampista classe 2000 che è pronto a firmare fino al 2020. Prolungamenti sono in programma anche per il centrocampista e l'esterno d'attacco già promossi in prima squadra Cristiano Lombardi e Alessio Murgia per cui è pronto un prolungamento fino al 2022.



Più complicato, invece, il discorso che riguarda Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2020, ma sta spingendo per un prolungamento con relativo aumento di ingaggio. La Lazio ha avviato i primi contratti per un rinnovo fino al 30 giugno 2022 con aumento a 1,5 milioni di euro annui.