Un momento straordinario a livello di risultati che la Lazio vuole continuare a cavalcare e che deve essere il motore per costruire un futuro ancora più radioso. Di questa squadra Ciro Immobile è un simbolo, un giocatore che ha saputo rilanciarsi dopo le annate complicate in Germania e in Spagna e il ritorno a Torino non all'altezza della sua prima annata in granata. Dopo i 23 gol dello scorso campionato, il bomber napoletano ha saputo partire anche meglio in questa stagione realizzando già 15 gol complessivi e contribuendo in maniera tangibile alla vittoria della Supercoppa Italiana contro la Juventus e al successo di sabato scorso, allo Stadium, sempre contro i bianconeri.



Un rendimento che il presidente biancoceleste Lotito ha deciso di ricompensare adeguatamente, visto che il suo attuale contratto con scadenza giugno 2021 sarà a breve prolungato per altre due stagioni. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la Lazio ha già raggiunto un accordo con Immobile per adeguare al rialzo il suo ingaggio portandolo allo stesso livello di Lucas Leiva, che con i suoi 2,5 milioni di euro annui più bonus è il calciatore più pagato della rosa. La conferma di come la Lazio non voglia adagiarsi sui grandi risultati che sta conseguendo oggi e di come il ciclo avviato lo scorso anno da Simone Inzaghi sia in pieno sviluppo.