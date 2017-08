La Lazio se non reitegra Marchetti pensa a Lodygin (Zenit). Se parte Keita difficile Brahimi (Porto), idea Ramselaar (Psv). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Benevento lavora senza sosta sul mercato per rinnovare la rosa in vista dell’inizio del campionato. Il d.s. Di Somma cerca un nuovo centrocampista e si avvicina Memushaj del Pescara. L’operazione potrebbe andare in porto in pochi giorni con la formula di un prestito con obbligo di riscatto. Per gli esterni offensivi è stata lasciata la pista Kishna, che non ha mai dato la sua risposta al club campano (ed ora si avvicina al Verona che può veder sfumare l’obiettivo Iturbe della Roma diretto al Leganes, ma ha anche piste estere). Ora il Benevento si muove per un paio di piste per l’attacco che portano a Parigini, che il Torino lascerebbe partire in prestito e a Konè dell’Udinese, da tempo in uscita dal Friuli. Per la punta si allunga la trattativa per Matri (Sassuolo) e torna di moda la candidatura di Pavoletti (Napoli). Sull’attaccante ex Genoa ci sono sempre Bologna e Spal. La sensazione è che la punta deciderà il suo futuro l’ultima settimana di trattative.