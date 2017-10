La Lazio dei record: la vittoria contro il Cagliari ha regalato il nuovo aggancio alla Juventus, grazie ai 22 punti in queste prime 9 giornate. Un rendimento top, ottenuto solo nel 2010/11, con Reja in panchina. Ma i numeri dei biancocelesti sono impressionanti: come riporta Lazio Page, nella storia della Lazio mai così tanti gol nelle 9 giornate, 24 reti all'attivo. Immobile è 'on fire': 13 gol (in corsa per la 'Scarpa d'oro', insieme a Falcao, meglio di Messi, Dybala e Aubameyang) nelle prime 9. Ha superato due leggende come Piola e Signori: mai nessuno nella storia della Lazio ha segnato così tanto.