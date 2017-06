In casa Lazio si lavora per il dopo Biglia. Da Formello, come riporta il Messaggero, giurano di avere già in mano il sostituto dell'argentino, se la situazione con il Milan si dovesse sbloccare, e Biglia dovesse partire per Milano. Con De Roon sempre più vicino ad un ritorno all'Atalanta, potrebbe essere il capitano del Malaga, Camacho, l'indiziato numero 1 per sostituire Biglia. Il regista è in partenza, l'affare con il Valencia è in stallo, la Lazio potrebbe inserirsi. L'altra pista percorribile resta Classe, in prestito con diritto di riscatto potrebbe rappresentare una trattativa interessante. Ma tutto dipende dal Milan, dalla volontà di sbloccare la trattativa. Anche perché, nel frattempo, Montella sta cercando di convincere Keita ad accettare l'offerta rossonera, si tornerebbe così a trattare per tutti e due i giocatori.