Di vittorie in Europa ne sanno più di qualcosa. Potreste chiamarli quasi signori d'Europa: Nani e Caceres sono gli unici due biancocelesti che hanno vinto una Champions a testa. Il portoghese l'ha alzato con il Manchester United (nel 2008, in finale contro il Liverpool), l'anno successivo è stata la volta dell'ex Juventus, con la maglia del Barcellona.



ESPERIENZA EUROPEA - Potete chiamarla esperienza europea: tutti e due ora sono pronti a mettere il loro bagaglio al servizio della Lazio. Ci saranno in campo contro l'ex Steaua Bucarest, nella gara valida per i sedicesimi di Europa League. Nani ha giocato 83 partite in Europa, segnando 10 reti, Caceres può superare le 30 presenze. La Lazio ha bisogno del loro carisma, Inzaghi si affida alla loro mentalità vincente per tornare a sognare.