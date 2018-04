La Lazio non ci sta. Come riporta il Corriere dello Sport, usa parole dure il responsabile della comunicazione biancoceleste Diaconale: : "Al Franchi abbiamo assistito ad uno scandalo. La nostra vittoria non deve cancellare quello che abbiamo visto. C'è del pregiudizio verso di noi. La vittoria più che meritata della Lazio a Firenze non deve cancellare lo scandalo a cui abbiamo assistito nella gara dell'Artemio Franchi. Anche ieri sera ci sono stati numerosi episodi arbitrali alla Lazio sfavorevoli, tra scelte del Direttore di Gara (Damato, ndr) e del Var, i quali confermano che sembra esserci del malanimo ovvero del pregiudizio da parte dei fischietti italiani nei nostri confronti".