La Lazio non si dà mai per vinta. Da 0-2 a 3-4 in casa della Fiorentina imbattuta da nove partite (sette vittorie e due pareggi), l’ultimo ko il 9 febbraio con la Juventus. La squadra di Inzaghi non si abbatte, riesce a risollevarsi nonostante tutto.



TREND IN RIMONTA - Ed è un trend, quello delle rimonte, per la squadra biancoceleste. Con la vittoria a Firenze diventano 21 i punti conquistati in rimonta, sei vittorie e tre pareggi: tre punti con Sassuolo, Juventus, Sampdoria, Benevento, Udinese e Fiorentina, uno con Atalanta, Cagliari e Bologna.