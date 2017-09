Non c'è tempo, 'è tardi, è tardi', direbbe il Bianconiglio. La Lazio di Inzaghi torna subito sul terreno di gioco, dopo la vittoria in rimonta contro il Vitesse, in Europa League. Questa mattina la Lazio resterà in Olanda, ad Arnhem, per allenarsi: una scelta intelligente di Inzaghi, per ottimizzare i tempi. Sabato andranno in scena le uniche prove tattiche anti-Genoa. Da valutare le condizioni di Nani, che potrebbe essere convocato. L'infortunio è superato, tra domenica e mercoledì il portoghese potrebbe provare a strappare un posto in squadra. Out Wallace e Felipe Anderson, entrambi rientreranno dopo la sosta.