Non esiste nessun caso Keita in casa Lazio, lo conferma Arturo Diaconale, il responsabile della comunicazione biancoceleste sulle frequenze di Radiosei. “Non esiste alcun caso Keita“. E neppure la notizia della multa sembra aver particolare fondamento: “Non è vera, non è stato multato il giocatore. Le modalità del suo rientro erano state concordate con la società”.



Inzaghi sperava nel suo rientro contro l'Inter, forse, ma Diaconale minimizza: “Non c’è stata alcuna incomprensione. Lui, come tutti, si augurava che Keita lo potesse raggiungere a Milano anche con un missile. Ma tutti sapevamo che non sarebbe stato nelle condizione psico-fisiche giuste per scendere in campo”. Poi sul rinnovo: “Si tende sempre a gonfiare ed esagerare la situazione Keita. È sbagliato metterlo nel mirino. Per rinnovare servono le condizioni giuste”. Infine una stoccatina all'agente del senegalese, Calenda, che con un tweet aveva provato a gettare acqua sul fuoco: “Keita per noi è un giocatore importante, ma va trattato come gli altri. Il volo privato? Non avremmo avuto particolari benefici, il viaggio sarebbe stato lunghissimo. Tutto era stato concordato, è stato poco elegante e, fossi stato in lui, quelle affermazioni me le sarei risparmiate”.