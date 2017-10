Gentile Procuratore,ho letto pochi giorni fa, in questa rubrica, di un papà che si lamentava perché il figlio pur se paragonato ad Andrea Pirlo è stato scartato da diverse società perché ritenuto troppo lento.Io sono il papà adottivo di un ragazzo senegalese e ho, mio malgrado, ricevuto risposte negative ai vari provini sostenuti dal ragazzo perché mio figlio, avendo solo 15 anni, è stato ritenuto fisicamente troppo precoce nello sviluppo e, quindi, con pochi margini di crescita.Ecco le parole testuali di un responsabile del settore giovanile: "Tuo figlio è già grosso come Balotelli e, quindi, a questa età sicuramente può fare la differenza, ma in prospettiva non potrà andare oltre la Serie D perché non ha i piedi buoni!".E ha chiuso con una frase che mi ha ferito molto, che è la seguente: "Come tutti i neri non ha i piedi buoni!". Frase che, oltre che sembrarmi stupida, mi è sembrata fortemente razzistica. Io non pretendo che mio figlio diventi un professionista a tutti i costi, ma il rispetto, quello sì, lo esigo. Grazie. Arnaldo '64("Come tutti i neri non ha i piedi buoni!").Quando ti dice che il ragazzo, per la sua fisicità, nei settori giovanili può fare la differenza, è sincero e in controtendenza. Generalmente, proprio nei settori giovanili,, al di là della reale prospettiva futura.. Altre dovrebbero essere le motivazioni per scartare un giovane calciatore,di giorno in giorno (la migliorano anche i professionisti!).Concludendo, la ringrazio per questa sua testimonianza, perché ritengo possa sollevare un interessante dibattito tra gli utenti disul tema dei parametri di valutazione dei giovani calciatori.Per scrivere all'avvocatoutilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su www.footballworkshop.it