Vergonhoso um campeonato dessa grandeza ainda ter erros tão primários. Parabéns PSG pelo jogo limpo, cabeça erguida e vamos em frente. Un post condiviso da Belle Silva (@belle_silva) in data: 8 Mar 2017 alle ore 14:36 PST

Ai vcs vem e falam q é chororo?!?! Pelo amor de Deus. O pior n é perder pq futebol é isso mais dai perder injustamente NÃO!!!! #etevemais #jogodoserros #Deusémais #perdemosojomaisnafe Un post condiviso da Belle Silva (@belle_silva) in data: 8 Mar 2017 alle ore 16:08 PST

L'nella storica rimonta del Barcellona è stato lungamente discusso e criticato., la moglie del capitano del PSG Thiago Silva, non ha mancato di aggiungere un commento particolarmente piccato nei confronti dell'arbitro tedesco: "Vergognoso che in una competizione tanto importante si vedano errori tanto elementari" a seguito di una foto in cui appare un primo piano di Aytekin e la scritta "".Ed un paio di ore dopo aggiunge un video delfischiato in favore dei blaugrana con nuove parole di fuoco nei confronti dell'arbitro: