Fino a poche settimane fa pareva uno scenario impossibile, scrive il Corriere Fiorentino. E invece la tragica scomparsa di Astori ha creato una forza granitica nel gruppo viola. Ha creato la voglia di provarci e ribellarsi al dolore. Il padre Renato ieri in tribuna ha vissuto l’emozione di uno stadio, quello granata, che ha voluto ricordare a lungo il difensore viola che resta, idealmente, nonostante tutto, ‘la luce’ di questa Fiorentina. Da quando è scomparso Davide è nata una Fiorentina diversa, compatta e con obiettivi comuni. E non solo in campo. La trasferta di Torino infatti sarà ricordata anche per le parole di Cognigni, per il centro sportivo da dedicare ad Astori e quella frase che in un paio di secondi cancella molti dubbi: “I discorsi sulla vendita del club fanno parte del passato”, dice il presidente esecutivo.