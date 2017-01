Non perché è vincente (vincente lo era già) ma perché è anche arrembante, spettacolare, divertente. Il modulo per soddisfare in pieno la società, che chiedeva ad Allegri qualcosa in più dei semplici successi, e per andare all’assalto della Champions con maggiore fiducia.E, alle loro spalle, Khedira e Pjanic. Sei intoccabili, che hanno disputato - benissimo - tre partite in otto giorni. Non solo: anche durante la gara, non ha quasi mai fatto respirare questi calciatori.