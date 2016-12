Marcelo Brozovic è tornato Epic. Con Pioli è rinato: è sempre titolare, è fondamentale per il centrocampo, segna e fa segnare. Una rinascita. Una rivoluzione che passa anche dalla vita privata.



MATRIMONIO E FIGLIO - Sono dimenticati gli screzi con de Boer che lo avevano portato a essere fuori rosa. Il nuovo Brozovic è cambiato a partire dalla vita privata, ha trovato serenità. Due giorni fa si è sposato con Silvia, la sua fidanzata e ora moglie. Ma non è tutto, perché in aprile arriverà anche un figlio, la coppia è pronta per il grande passo. Una vita più rensponsabile, più serena: i risultati si vedono in campo.



CANNAVARO CHIAMA - Le recenti prestazioni di Brozovic hanno attirato l'interesse dalla Cina. Si tratta del Tianjin Quanjian, il club di Fabio Cannavaro. Trova conferme la notizia uscita in Croazia, l'interessamento è reale. Il club sarebbe anche disposto a pagare la clausola di 50 milioni valida per l'estero del contratto firmato poche settimane fa. L'Inter non potrebbe opporsi, ma è difficile che il giocatore possa accettare. Ora si trova benissimo all'Inter e anche per motivi famigliari non ha intenzione di lasciare Milano. E di interrompere il magic moment.