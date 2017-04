PERLA DEL GIORNO: Secondo Luis Fernando Fruto Muriel, alias @luisfmuriel9 , il portiere del Real Madrid Keylor Navas è alto come Viviano, però non sembra, poiché "LA PORTA DEL SANTIAGO BERNABEU È PIÙ GRANDE DI TUTTE LE ALTRE" Qui in una rara foto dove prova a misurare l'altezza della porta. Un post condiviso da Luca Cigarini (@21ciga21) in data: 6 Apr 2017 alle ore 03:51 PDT

Luisè alle prese con un infortunio, ma sembra sempre in grado di far divertire i propri compagni di squadra. E Lucalo prende in giro su Instagram, a seguito di una sua affermazione secondo cui "il portiere del Real Madrid Keylor Navas è alto come Viviano, però non sembra, poiché". Qui sotto la simpatica foto del centrocampista emiliano: