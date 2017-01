L’eliminazione della Costa d’Avorio dalla Coppa d’Africa riapre improvvisamente il mercato attorno a Franck Kessié. Il centrocampista classe ’96 piace a mezza Europa, ma è in Premier che riscuote il maggior interesse: Liverpool, Chelsea, Everton e United sono sulle sue tracce, ma l’Atalanta - almeno ad oggi - sembra intenzionata a resistere alle offensive. Molto, se non tutto, dipenderà dalla natura economica delle offerte che perverranno alla famiglia Percassi. Per meno di 30 milioni di euro non ci si siede neanche a parlare e difficilmente verranno concesse operazioni “alla Gagliardini” ai club esteri.



VERSO LA PREMIER - Intanto il calciatore rientrerà questo pomeriggio a Zingonia e l’intenzione dell’Atalanta è quella di convocarlo per la sfida casalinga di domenica contro il Torino. In questi giorni il suo agente, George Atangana, tornerà a Londra, dove sono previsti altri incontri di mercato, ma non prima di aver fatto tappa proprio a Zingonia, dove incontrerà la dirigenza nerazzurra per discutere del futuro del proprio assistito, che ad oggi viaggia a vele spiegate verso la Premier, con le italiane quasi del tutto tagliate fuori dalla corsa.