Stasera l'uomo copertina è ancora una volta lui: gol vittoria contro l'Olanda, fascia di capitano al braccio dopo l'uscita di De Rossi. Dalla Nazionale alla Juve, dentro e fuori dal campo, passando inevitabilmente dal mercato, quello di Bonucci d'altronde è un volto che in copertina ci passa parecchio tempo. L'estate scorsa, a più riprese, sono arrivati assalti autentici per lui. Decisi gli affondi di Chelsea e, soprattutto, Manchester City. Tanto da far vacillare sensibilmente il muro eretto dalla Juve, che non lo ha mai considerato cedibile ma che a fronte di un'offerta da oltre 60 milioni come quella presentata da Pep Guardiola ha di fatto passato la palla a Bonucci, anche considerando la proposta parallela che avrebbe visto il giocatore guadagnare praticamente il doppio di quanto percepiva in quel momento alla Juve. Poi la delicata situazione di salute del piccolo Matteo ha semplicemente cancellato ogni tipo di ragionamento, in un momento dove calcio e calciomercato non potevano rubare alcun tipo di energia a Bonucci e tutta la sua famiglia. Ora che tutto è risolto, però, questi discorsi tornano sul tavolo. A maggior ragione considerando quanto capitato in questi mesi dopo lo scontro con Max Allegri, per una pace sancita pubblicamente con squadra, staff tecnico e società ma che ha in ogni caso lasciato un segno profondo.

PEP INSISTE – Il rinnovo di dicembre, con annesso aumento dell'ingaggio a quasi 5 milioni netti a stagione, è stato insieme un premio ed un segno chiaro sul mercato: Bonucci alla Juve è trattato da top player, come tale dovrà essere valutato. Quindi anche al netto delle recenti frizioni, quella cifra di 60 milioni rappresenterà un limite non abbassabile per provare a portarlo via da Torino. Non che la Juve abbia fissato un prezzo, ma lo status di incedibilità non sembra nemmeno esserci più attorno al difensore che tra un mese compirà trent'anni. E proprio il City non si farà spaventare da quella richiesta, con Guardiola che da anni corteggia Bonucci continuando a tenerlo in cima alla lista dei desideri per quanto riguarda la campagna acquisti del suo club alla voce difensori. Contatti tra l'entourage e i citizens non hanno mai smesso di esserci, in tempi brevi i nuovi sondaggi col club bianconero lasceranno spazio ad un'offerta concreta che con i giusti argomenti meriterà l'ascolto attento della dirigenza bianconera. Non solo: per tentare l'assalto alla Champions, ecco che Antonio Conte sta insistendo col Chelsea per farsi regalare quel difensore che proprio con lui è diventato prima grande e poi grandissimo tra Juve e Nazionale. 60 milioni per iniziare a parlarne, 60 milioni potrebbero bastare. La Juve del futuro è pronta a rinnovarsi ancora una volta nella forma e nell'aspetto. Non ha bisogno di cedere i propri pezzi più pregiati, ma nemmeno paura di cambiare. Intanto Bonucci si gode un'altra meritata serata da protagonista assoluto.



@NicolaBalice