Il cammino europeo del Milan riparte da un Ricardo (Rodriguez segna al Craiova, l'ultimo gol era di Kakà all'Atletico Madrid in Champions) e soprattutto da Gianluigi Donnarumma: dopo la turbolenta trattativa che ha portato al ricco rinnovo il portiere classe '99 era uno degli osservati speciali nella trasferta romena, soprattutto da parte dei tifosi rossoneri che per molti giorni si sono sentiti quasi 'traditi' da Gigio. Rapporto che non può tornare quello di un tempo? Niente affatto, non lo crede il giocatore e non lo ha mai creduto il Milan: solo poche settimane fa infatti l'amministratore delegato Marco Fassone aveva lanciato la sua personale profezia ("Alla prima parata tutto sarà dimenticato") e la partita contro il Craiova sembra dargli ragione.



ESORDIO DA PROTAGONISTA - Donnarumma infatti non si fa prendere dall'emozione all'esordio assoluto in una competizione europea e alla prima occasione riprende il filo che aveva caratterizzato la scorsa stagione: torna a parare, ad essere decisivo come aveva abituato i tifosi nell'ultimo anno. Sullo 0-0 infatti arriva lo sliding doors del match, che poteva far precipitare il Diavolo all'inferno: Mitrita si trova lanciato a rete da solo davanti a Donnarumma, che lo strega e si distende respingendo il piazzato alla sua destra. Salva il risultato e dà la sveglia ai compagni, che di lì a poco iniziano a macinare occasioni fino al gol di Ricardo Rodriguez. Non manca certo qualche sbavatura in uscita nella ripresa, ma quel che conta è lo 0 accanto al Craiova nel tabellino: la vittoria porta anche la sua firma. E i tifosi? La reazione all'intervento di Gigio è un applauso fragoroso, segno che come aveva predetto Fassone la prima parata è già un primo punto per ricucire il rapporto con i fan. Ora il ritorno a San Siro, tra quegli spalti che fino a pochi mesi fa lo osannavano e che sembravano potergli diventare ostili dopo le vicende di mercato: Donnarumma l'ha sempre detto, il Milan è casa sua e ora a suon di parate vuole dimostrarlo e riprendersi anche l'abbraccio dei tifosi, dei suoi tifosi.



