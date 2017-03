La prima sfida sul mercato per la Fiorentina si chiama rifondare la difesa. 100 reti subite in 84 partite della gestione Sousa (molte concentrate nella seconda fase del suo periodo fiorentino) richiedevano una riflessione e proprio da qui ha deciso di ripartire il trio composto da Cognigni, Ramadani e Corvino, che si occupa fattivamente del mercato viola.



​E allora per un Gonzalo che lascerà la squadra in scadenza di contratto ecco un Milenkovic in arrivo dal Partizan Belgrado, preso per cinque milioni di euro. E poi ci sarà da agire anche per trovare degli esterni arretrati: a destra c'è una mancanza atavica ormai da anni, mentre a sinistra Milic e Maxi Olivera sono stati chiamati a sostituire Marcos Alonso e lo hanno fatto in modo non adeguato.