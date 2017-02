Caro Francesco @Totti ci stiamo lavorando. #Famostostadio nel rispetto delle regole. Ti aspettiamo in Campidoglio per parlarne. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 6 febbraio 2017

Dopo il comunicato dellae le reazioni della, tra cui quella di ieri di,potrebbe esserequadrante Sud tra l'Eur e il litorale: sui social è diventato popolare l'hashtagrilanciato da molti utenti e da alcuni giocatori. Anche la sindaca di Roma Virginasi è espressa sul proprio profilo Twitter,- In attesa del confronto di domani tra i proponenti dello stadio a Tor di Valle e il Comune (alle 14 o alle 14.30, mentre in mattinata al Viminale è previsto quello con i ministri Lotti e Minniti per la rimozione delle barriere),rilanciata anche da Totti:Difficile che succeda domani, visto che la Roma è impegnata in serata all'Olimpico contro la Fiorentina, ma presto