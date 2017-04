Non si è fatta attendere la replica di ai tifosi della Curva Nord che gli imputavano un'eccessiva esultanza sabato dopo il secondo gol del suo Genoa contro la Lazio, il club nel quale è cresciuto e che ancora ne detiene il cartellino: "non è e non sarà mai un semplice club - ha scritto il centrocampista sul proprio profilo Instagram -E non dimenticheró mai ogni momento vissuto con il biancoceleste addosso e con l'aquila sul petto. Grazie alla Lazio, da bambino sono diventato uomo. E soprattutto professionista. La carriera di un calciatore è anche questo, di proseguire il mio percorso di crescita in una società così importante..Senza voler mancare di rispetto a nessuno sia da parte mia che della mia futura moglie,che come giusto che sia,tifa e tiferà sempre la maglia che indosso. Questo è il mio percorso, con la testa al Genoa; come da sempre e per sempre grato e legato ai colori biancocelesti. Un abbraccio a tutti!".