Blackburn kid: "Don't give yellows or reds to Blackburn."



Mourinhos reaction



pic.twitter.com/2Zr6HK9neC — United Report (@ManUtdReport_) 20 febbraio 2017

Ogni mezzo è necessario per raggiungere un fine. Lo insegna questoche ieri sera, poco prima di, ha guardato l'arbitro intensamente per qualche secondo, prima di fargli una. Lì, nel tunnel circondato da tutti quei grandi giocatori non si è intimorito, e, non appena trovata la formula giusta, si è rivolto così a: "". Una frase che ha scatenato le risate di tutti i presenti, anche quelle diche, assistendo alla scena, non ha saputo e potuto trattenersi.