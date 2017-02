Rakitic si racconta. Il centrocampista del Barcellona parla della sua vita in Spagna, di come è cambiata con il trasferimento da Siviglia e l'Andalusia alla Catalogna: "In Andalusia le persone sono come noi in Dalmazia. La gente tende a prendere le cose con calma. Si beve il caffé insieme e ci si saluta per strada. A Barcellona invece sono più 'svizzeri'. Ramblas? Il club ci ha consigliato di evitare luoghi affollati. Le ho viste dal pullman durante i nostri festeggiamenti".



IL RETROSCENA - Poi rivela un curioso retroscena su Leo Messi: "Non ho nessun problema con i vicini. Non come per Messi. Quando ha comprato casa, ha notato che i suoi vicini erano un po' rumorosi. A quel punto Leo ha dovuto comprare casa loro per poter restare un po' da solo (ride ndr). Il mio vicino è tedesco, senza moglie o figli. Ci si saluta con qualche frase in tedesco e il gioco è fatto. Ci sono poi dei russi, per un ambiente internazionale (ride ndr)".