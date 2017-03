Così non vale. Mancano poco meno di 20 giorni alla semifinale di ritorno di Coppa Italia, ma è già sfida accesa tra Roma e Lazio. In attesa del campo, a far 'litigare' le due squadre è il costo dei biglietti, per la sfida in programma il 4 aprile. Lazio e Roma avevano concordato di fissare prezzi identici tra andata (giocata in casa dai biancocelesti) e ritorno, ma il club giallorosso, che formalmente non li ha abbassati, ha inserito una promozione che consentirà agli abbonati di avere uno sconto.



La Lazio non ha gradito, secondo Lotito gli accordi sono stati violati, tanto che ha deciso di bloccare la vendita dei tagliandi che spettano ai biancocelesti (iniziata mercoledì). 'Problemi tecnici' è la motivazione ufficiale, in realtà la Lazio vuole adottare la stessa strategia della Roma: stessi prezzi, ma con sconto per gli abbonati. Ora bisogna risolvere un altro problema: chi aveva già comprato il biglietto a prezzo pieno, circa 300 tifosi, dovrà essere rimborsato e dovranno essere prorogati i tempi per la vendita in prelazione. La vendita libera a questo punto scatterà il 23 marzo, non più il 20.