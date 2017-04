Tanti nomi sul taccuino di Monchi per il futuro della Roma, che vuole essere tra le regine del prossimo mercato estivo. Non soltanto in entrata, ma anche provando di confermare i migliori talenti in forza alla squadra attuale.



CONFERME E SUGGESTIONI - La Repubblica scrive di un incontro tra la società giallorossa ed il centrocampista Kevin Strootman, accostato nel recente periodo ad Inter e Manchester United, per un rinnovo a 2,5 milioni di euro a stagione, cui si potrebbero aggiungere eventuali bonus. L'olandese sarebbe ben intenzionato a rimanere nella capitale, secondo le voci riportate dallo stesso quotidiano. Su La Nazione, invece, si parla di un possibile sostituto per Kostas Manolas al centro della difesa se, come tutto fa pensare, il greco dovesse partite. Il viola Gonzalo Rodriguez, sulle cui tracce ci sono anche Inter, Lazio e Milan, potrebbe essere un nome importante per guidare il nuovo reparto arretrato.