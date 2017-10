Vittoria pesante per la Roma di Di Francesco alla Scala del calcio. Il successo però non arriva liscio: oltre ai tanti rimasti nella capitale per infortunio - Defrel, Schick, Karsdorp, Perotti, Palmieri, Nura -, alla lista degli infortunati si aggiungono Strootman e De Rossi.



L'olandese è uscito alla mezz'ora per una contusione all'adduttore della coscia sinistra rimediato dopo un contrasto. Anche per De Rossi le cose non vanno bene: il capitano giallorosso soffre di gonalgia, un'infiammazione al ginocchio sinistro. Nessuno dei due mancherà la chiamata delle rispettive nazionali, saranno poi gli staff medici a decidere il da farsi.