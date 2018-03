Per Kevin Bonifazi questa non è una stagione fortunata: fino a questo momento il difensore non ha ancora mai giocato in campionato (per lui solo una presenza in Coppa Italia) e spesso è stato fermato da vari infortuni, l'ultimo dei quali lo ha costretto a saltare la partita con il Verona di domenica scorsa e probabilmente lo costringerà a guardare i propri compagni dalla tribuna anche nel prossimo turno di campionato.



Nonostante ciò gli estimatori al giovane difensore del Torino non mancano: basti pensare che Di Biagio, che lo ha allenato anche in Under 21, lo aveva convocato anche per lo stage della Nazionale che è terminato ieri a Coverciano (Bonifazi ha poi dovuto saltare l'impegno in Azzurro a causa di un problema muscolare) e che Di Francesco lo ha inserito nella lista dei desideri per la Roma del futuro. Il tecnico giallorosso, tra l'altro, aveva richiesto Bonifazi anche quando era ancora sulla panchina del Sassuolo.