Il ritorno nella Capitale è pronto. Prima giocatore, adesso allenatore: Eusebio Di Francesco è stato scelto dalla dirigenza della Roma come erede di Luciano Spalletti. Perché l'impresa del nuovo ds Monchi di convincere quest'ultimo a restare ormai ha pochi margini di riuscita; l'allenatore del Sassuolo allora diventa il candidato preferito di tutti, in casa giallorossa. E aspetta il fine settimana per ottenere il via libera dal presidente Squinzi, un contatto diretto con la società che lo ha valorizzato in panchina per poi completare il suo accordo con la Roma.



CONTATTI FISSATI - Le tappe sono chiare: Eusebio parlerà con il Sassuolo, aspetterà di capire la gestione della clausola da 3 milioni di euro che lo lega al club, poi si deciderà come gestire la questione con la Roma. Che ha ottimi rapporti con il Sassuolo e non si incaglierà in questo ostacolo. Poi sarà il momento di accordarsi con Di Francesco sul contratto, anche questo non sarà un problema; l'attesa per Unai Emery non ha portato all'addio dal PSG, Monchi non ha avuto dubbi su una soluzione italiana, Di Francesco a questo punto è davvero vicino. Aspettando l'ultimo via libera dal Sassuolo studiando la modalità d'uscita migliore, Squinzi non regala nulla a nessuno, il confronto sarà delicato ma l'ottimismo regna. E adesso Eusebio è pronto al ritorno nella sua Roma.