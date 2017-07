La nuova Roma di Di Francesco inizia a prendere forma. Con la certezza che siano soltanto amichevoli estive e che quindi il risultato lascia il tempo che trova, la vittoria di questa notte contro il Tottenham per 3-2 ha mostrato una Roma vivace, capace di creare molto a livello offensivo e rischiare altrettanto dietro. Una vittoria che non regala punti Scudetto, ma permette di continuare il lavoro con la serenità di chi sa che sta andando nel verso giusto.



BENE I GIOVANI - Il sorriso più grande a Di Francesco lo regalano i giovani, su tutti Tumminello e il turco Under. Nel primo tempo alla Red Bull Arena di Harrison (New York) scende in campo una Roma brillante, che diverte e si diverte con scambi offensivi molto interessanti: il vantaggio porta la solita firma di Diego Perotti, ancora una volta infallibile dagli 11 metri. Di Francesco butta in campo dal primo minuto molti volti nuovi: a sinistra gioca Kolarov, davanti c'è Defrel mentre in mezzo al campo nuova chance per Gerson, che conferma i miglioramenti. Il nuovo acquisto, Defrel, schierato largo con Dzeko centravanti, sfiora anche il radDoppio. Prima gioia giallorossa per Under, che a 20' dalla fine trova il gol del 2-0 con un sinistro potente e preciso. Dopo il doppio vantaggio, la Roma si siede e si fa rimontare due volte dal Tottenham prima con Winks e poi con Janssen a tempo praticamente scaduto. Ecco su cosa dovrà lavorare Di Francesco: se l'attacco sembra essere già ben oliato, i meccanismi e le distante dietro sono tutte da trovare e la Roma di ieri sera è una squadra ancora parecchio fragile. Il gol vittoria arriva due minuti dopo il pareggio degli inglesi grazie al giovane bomber Tumminello, che anticipa tutti si un croos di Strootman. La Roma chiude 3-2 e Di Francesco sorride: "La sofferenza fa parte del calcio - dice - è un buon inizio ma abbiamo ancora bisogno di tempo per lavorare. Under? Crediamo in lui e nelle sue potenzialità. E' stato un piacere vederlo in campo stasera".