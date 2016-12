Sarebbe Malcom Filipe Silva de Oliveira, talentuoso esterno d'attacco del Bordeaux, l'uomo scelto dalla Roma per tamponare l'addio di Mohamed Salah a causa della Coppa d'Africa. Secondo quanto riporta Le Parisien, il club giallorosso proverà a trattare con la società francese già in occasione del mercato di gennaio, magari ottenendo un prestito oneroso con obbligo di riscatto a giugno, scenario a dir la verità abbastanza complicato. Ma il nome di Malcom è sui taccuini romanisti già da prima dell'approdo in Francia: era infatti uno dei preferiti di Walter Sabatini, motivo per il quale Frederic Massara potrebbe anche decidere di attendere giugno pur di portarlo nella capitale.