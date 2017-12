Il Napoli punta Daniele Verde, attaccante di proprietà della Roma in prestito al Verona. Al momento resta soltanto un’ipotesi per la squadra di Sarri ma, secondo quanto riporta l’edizione odierna de “Il Mattino“, il club giallorosso avrebbe già dato l’ok alla sua eventuale cessione al Napoli. Quattro gol e due assist in questa prima parte di stagione hanno permesso a Verde di mettersi in mostra: ora l’attaccante classe 1996 potrebbe lasciare Verona già in questa sessione di mercato. Il Napoli può essere una destinazione gradita, sia al giocatore che alla dirigenza azzurra che già in passato ha dimostrato grande apprezzamento.