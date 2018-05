E vabbè, la Roma non ha giocato bene. E vabbè, si poteva fare meglio. Però... Ci sono mille però. Il primo è il più grande di tutti e strizza l'occhio a una squadra che, cullando il sogno dell'impossibile in Champions - che per poco non diviene possibile - è riuscita a non distrarsi mai, mandando al macero tonnellate di italica letteratura secondo la quale, se giochi le coppe "E' normale perdere qualche punto per strada". Sì d'accordo, sarà anche così, ma allora come te lo spieghi che la Roma tra Spal, Chievo e Cagliari, tre squadre costrette a mostrare i canini per salvarsi, abbia fatto il pieno di punti? Come te lo spieghi che questo sia accaduto utilizzando praticamente tutti i giocatori che Di Francesco ha a disposizione, terze linee comprese?



A Cagliari, vero, la Roma non ha fatto benissimo. Ma era in piena emergenza, con un esordiente (e che esordiente! Quanto mi è piaciuto Capradossi) al fianco di Fazio, un attacco perlomeno alternativo intorno a Sua Maestà il re di Bosnia e un centrocampo con Gonalons e De Rossi schierati contemporaneamente. Questi due qui, tra l'altro, mi sono piaciuti un bel po' per personalità e dedizione alla causa. Quindi, se si sommano i vari fattori, il risultato è abbastanza evidente: la Roma ha acquisito una mentalità rara per il nostro pallone e lo ha fatto grazie al lavoro del suo allenatore, senza alcun dubbio. E pensate cosa sarebbe potuto succedere se tutti gli acquisti avessero dato il loro contributo anche solo sulla linea della sufficienza.



Ah sì, poi c'è Alisson, ma rischio di annoiarvi debordando con i superlativi in favore di questo mostro con i guanti. Ora, basta un punto, uno solo, per strappare il biglietto del paradiso. Sì, paradiso, ripensando alla straordinaria avventura in Europa, un'avventura che manco il compianto Robin Williams in Jumanji (il primo film eh?! Sul secondo calo un rispettoso velo di silenzio....). E ci sarà da divertirsi un bel po' con Roma-Juventus, la partita con la quale chiudere in grande stile il campionato, per poi pensare a come rendere questo confronto, l'anno prossimo, una sfida lunga un'intera stagione.