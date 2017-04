La Roma starebbe puntando un giocatore del Bordeaux, per la precisione un brasiliano. A quanto riporta la stampa francese, i giallorossi sarebbero fortemente interessati all'ala sinistra Malcom, classe 1997.



Il giocatore in passato era stato accostato anche a Juventus e Inter, che poi si sono spostate su altri obiettivi.



Il contratto che lo lega ai francesi scade nel 2020, e con la cessione potrebbero davvero fare l'affare. Infatti lo riscattarono dal Corinthians per appena 5 milioni di euro, e il suo valore è più che raddoppiato.