La Roma tratta Jesé (PSG), per cui il ds Massara è pronto a un blitz a Parigi, anche se il giocatore preferisce tornare in Spagna, al Las Palmas. In ogni caso, al momento la priorità è l’attaccante, vista la partenza di Salah per la Coppa d’Africa e la possibile uscita di Iturbe verso il Torino, a cui è però stato chiesto il riscatto subito di Iago Falque per 6 milioni. Piace sempre Musonda, tornato al Chelsea dopo l’esperienza al Betis. Sembra ormai più lontano El Ghazi (Ajax), non convince Feghouli (West Ham) e per Deulofeu (Everton) è arrivato un no. Secondo la Gazzetta dello Sport, il sogno resterebbe Defrel, per cui la Roma investirebbe anche il tesoretto Iago come parziale contropartita aspettando di riscattarlo in estate, ma la distanza fra domanda e offerta col Sassuolo è ampia, così come quella con l’Atalanta per Gomez.